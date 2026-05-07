Київ вважає майбутню зиму ключовим випробуванням у війні з Росією, – Bloomberg

Україна посилює запити на системи ППО напередодні можливої зимової ескалації.

Україна закликає західних союзників прискорити поставки систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, готуючись до наступної зими, яка може стати одним із найнапруженіших етапів війни. Про це президент України Володимир Зеленський говорив під час переговорів з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на саміті в Єревані, повідомляє Bloomberg.

За словами учасників обговорень, запит Києва не є новим, однак зараз він набуває особливої актуальності через погіршення стану енергетичної та теплової інфраструктури країни після багаторічних російських ударів по цивільних об’єктах.

Як зазначив Зеленський у публічному зверненні, "кожен внесок у програму PURL має значення", додавши, що Україні необхідні нові пакети поставок уже в поточному році. Київ робить основний акцент на системі закупівель PURL, через яку європейські країни фінансують поставки американського озброєння.

Відео дня

Україна особливо зацікавлена в отриманні комплексів Patriot і ракет до них. За оцінкою української сторони та західних чиновників, саме Patriot залишаються одним із небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Зеленський підкреслював, що "нам потрібні нові пакети PURL вже в цьому травні", щоб зміцнити захист від загроз, зазначається в публікації.

Співрозмовники видання, обізнані з ходом переговорів, зазначають, що паралельно з підготовкою до зими Київ очікує можливого нового російського наступу влітку, однак поточні успіхи Росії залишаються обмеженими, а втрати – значними.

В умовах відсутності прогресу в мирних переговорах, за оцінками джерел, Москва може розраховувати на перерозподіл західної уваги через інші міжнародні кризи, що потенційно посилює вразливість України в зимовий період.

Окремим фактором ризику залишається ситуація з постачанням озброєння зі США та Європи. Після фактичного скорочення прямого американського фінансування військової допомоги основне навантаження щодо закупівлі озброєння перейшло на європейських союзників, які беруть участь у програмі PURL, йдеться у публікації.

Україна продовжує наполягати, що одним із ключових завдань є захист енергетичної системи країни, яка вже неодноразово зазнавала ударів. У попередні зимові періоди мільйони жителів залишилися без електрики та опалення на тлі атак на інфраструктуру, йдеться в матеріалі.

Зеленський зазначив, що Україна та союзники мають "підготуватися до зими та енергетичних викликів", підкресливши необхідність подальшої координації та посилення оборонних можливостей.

"Нам потрібно допомагати один одному підготуватися до зими та впоратися з енергетичними проблемами", – сказав Зеленський.

Ситуація з ППО в Україні

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат повідомив, що Україна відчуває дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно покрити нинішній дефіцит ракет-перехоплювачів для систем ППО. Для цього Україна домовлятиметься з іншими країнами, а в деяких випадках "навіть шантажуватиме".

Вас також можуть зацікавити новини: