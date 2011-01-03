У двох пенсіонерок конфісковано 415 кг червоної ікри

Прокуратурою Сумської області опротестовано два незаконних рішення Ковпаківського районного в м. Суми суду в адміністративних справах стосовно двох жительок Києва за статтею 352 Митного кодексу України (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).

Як повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Євген КУЛИЧ, пенсіонерки перемістили з Російської Федерації через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 415 кг лососевої ікри вартістю майже 200 тисяч гривень. Товар у них було вилучено на митному посту «Конотоп» Сумської митниці. За рішенням суду за вчинення такого правопорушення на киянок були накладені стягнення у вигляді штрафу в розмірі 9 і 10 тисяч гривень, а вилучену ікру… повернули порушницям.

Прокуратура області ретельно вивчила дані рішення і дійшла висновку, що справи розглянуто судом не об’єктивно, а накладені на пенсіонерок стягнення не відповідають характеру вчинених правопорушень, особам порушниць і ступеню їх вини. Поза увагою судді залишилося те, що згідно із законодавством пропуск на територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі й ікри, в будь-яких обсягах не дозволяється. Суддею не з’ясовано також і питання щодо майнового стану киянок, які фактично незаконно займаються підприємницькою діяльністю і не мають можливості одразу придбати товар на суму майже 200 тис. грн.

Як пояснили зловмисниці, ікру вони везли для реалізації в Києві і займаються такою діяльністю тривалий час. З урахуванням відсутності будь-яких товарно-супровідних документів на ікру суддя повинен був з’ясувати, де порушниці придбали цей товар, чи на законних підставах і чи є вони його законними власниками.

За протестами прокурора апеляційний суд області переглянув справи, скасував у них постанови Ковпаківського районного суду і прийняв нові. Обидві жінки визнані винними у вчиненні правопорушення, на них накладено стягнення у вигляді конфіскації безпосереднього предмету порушення митних правил – 415 кг лососевої ікри на вже згадану суму.