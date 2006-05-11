”Приват” і ”Нафтогаз” поділять між собою більше мільярда

Сьогодні акціонери ВАТ "Укрнафта" на своїх загальних зборах вирішили направити на виплату дивідендів 1 млрд. 869 млн. 799 тис. 24,8 грн. із прибутку за 2005 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 99% присутніх акціонерів і їхніх представників.

Решту частини чистого прибутку за 2005 рік у розмірі 401 тис. 975,2 грн. акціонери вирішили направити на розвиток підприємства.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток ВАТ «Укрнафта» за 2005 рік становив 1 млрд. 870 млн. 201 тис. грн.

ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, на частку якої припадає 75% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

У 2005 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти й газового конденсату на 3,1%, або на 94,9 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 3120,5 тис. тонн, а також скоротила видобуток природного газу на 2,3%, або на 78,1 млн. кубометрів, порівняно з 2004 роком, до 3271,9 млн. кубометрів.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 41% акцій контролює група "Приват".