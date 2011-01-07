Чемпіонат світу з футболу вперше в історії буде взимку

Президент ФІФА Йозеф Блаттер підтримав ідею проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року в січні.

Першість має відбутись у Катарі, де влітку стоїть жахлива жара, перевищуючи позначку в +40С.

"Я чекаю, що (ЧС-2022) буде проведений в січні, - сказав, виступаючи в столиці Катару, Йозеф Блаттер. - До проведення чемпіонату ще залишається 11 років, але ми повинні вибрати найбільш відповідну пору року, що означає - необхідно провести чемпіонат в січні або наприкінці попереднього року".

У разі реалізації цих планів, чемпіонат світу з футболу вперше в історії пройде взимку, зауважує Бі-бі-сі.