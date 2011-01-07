Чемпіонат світу з футболу вперше в історії буде взимку
12:53, 07 січня 2011Суспільство
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У Катарі інакше не пограєш
Президент ФІФА Йозеф Блаттер підтримав ідею проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року в січні.
Першість має відбутись у Катарі, де влітку стоїть жахлива жара, перевищуючи позначку в +40С.
"Я чекаю, що (ЧС-2022) буде проведений в січні, - сказав, виступаючи в столиці Катару, Йозеф Блаттер. - До проведення чемпіонату ще залишається 11 років, але ми повинні вибрати найбільш відповідну пору року, що означає - необхідно провести чемпіонат в січні або наприкінці попереднього року".
У разі реалізації цих планів, чемпіонат світу з футболу вперше в історії пройде взимку, зауважує Бі-бі-сі.
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