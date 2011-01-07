Янукович відвідав богослужіння у Почаївській Лаврі

Повідомляє президентська прес-служба

У день Різдва Христового Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав богослужіння у Свято-Успенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомляє прес-службі глави держави. Разом із Президентом на святковій Різдвяній Літургії були присутні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, члени уряду, народний артист України, художній керівник Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Богдан СТУПКА, віряни.

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