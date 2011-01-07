Генконсул Росії в Харкові здобув почесну відзнаку
21:00, 07 січня 2011Суспільство
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"З нагоди 60-річчя з дня народження"
Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ нагородив Генерального консула Російської Федерації в Харкові Всеволода ФІЛІППА Почесною відзнакою Харківської облради «Слобожанська слава».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, найвищу нагороду Харківщини російський дипломат отримав «за значний особистий внесок у розвиток співпраці у сфері міжнаціональних відносин, сприяння поглибленню міжнародних економічних і культурних зв`язків між Україною і Російською Федерацією, активну громадську діяльність та з нагоди 60-річчя з дня народження».
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