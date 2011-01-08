Німецька преса склала список Топ-10 банків світу з найбільшою ринковою капіталізацією. В цілому, великі кредитні організації подолали період рецесії, зазначають німецькі експерти, хоча американські банки досі вимушені працювати в умовах невизначеної ринкової кон`юнктури, а китайські банки, навпаки, процвітають. Саме американські та китайські банки поділили між собою перші місця рейтингу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Handelsblatt.

Тим часом на 10-му місці опинився бразильський банк з незвичною для вуха європейця назвою Itau Unibanco, створений в листопаді 2008 р. шляхом злиття кількох кредитних організацій. Саме Itau Unibanco з великим відривом лідирує в списку "найдорожчих" латиноамериканських банків, його ринкова капіталізація в 2010 р. склала 70,56 млрд євро.

На дев`ятому місці рейтингу розташувався американський Bank of America, ринкова капіталізація якого склала в 2010 р. 99,65 млрд євро. Попри те, що важкі часи позаду і банк повернувся до прибутковості, Bank of America ще має труднощі, зазначають експерти. За даними німецької преси, придбання інвестиційного банку Merrill Lynch у вересні 2008 р. все ще "обтяжує" баланс кредитної організації.

Ближче до вершини рейтингу Handelsblatt підібрався китайський Agricultural Bank of China, який у липні 2010 р. вийшов на фондову біржу Гонконгу. За підсумками проведеного IPO в Гонконзі і Шанхаї банк залучив 21 млрд дол. У 2010 р. ринкова капіталізація банку склала 101,05 млрд євро.

Тим часом американський Citigroup, який був колись "найдорожчим" банком світу, цього разу опинився лише на 7 місці за ринковою капіталізацією (104,82 млрд євро в 2010 р.), випередивши Agricultural Bank of China, але поступившись іншому китайському банкові Bank of China. У 2008 р. справи Citigroup ішли настільки погано, що кредитна організація "вилетіла" навіть за межі списку топ-30 банків. Тим часом в 2010 р. уряд США продав решту частки в капіталі Citigroup, і банк повернув собі незалежність.

На 6-му місці рейтингу німецької преси виявився зазначений Bank of China, ринкова капіталізація якого в 2010 р. склала 106,57 млрд євро. При цьому, як зазначають експерти, цей банк міцно закріпився на перших місцях рейтингу і, ймовірно, буде серед найбільших банків за ринковою капіталізацією і в 2011 році.

П`яте і четверте місце поділили між собою американські банки JP Morgan Chase (122,01 млрд євро в 2010 р.) і Wells Fargo (123,15 млрд євро). Останній почувається після кризи чудово, зазначає Handelsblatt: представлені фінансові результати банку за III квартал перевершили очікування аналітиків.

Трійку лідерів замикає найбільший банк Європи HSBC з ринковою капіталізацією 138,20 млрд євро - єдиний європейський банк, що потрапив до Топ-10 рейтингу Handelsblatt. Прорив британців, можна пояснити їх міцним становищем на азіатських ринках, що дозволило HSBC вийти з кризи в набагато кращому стані, ніж їх конкурентам.

Друге і перше місця рейтингу 2010 дісталися китайським China Construction Bank (168,76 млрд євро) і ICBC (174,59 млрд євро). Саме приклад ICBC наочно демонструє дедалі більшк потужність КНР, адже ще три роки тому на першому місці рейтингу був американський Citigroup, що скотився в 2010-му лише на сьоме. Завдяки високим прибуткам ICBC може розвиватися успішно і далі, впевнені німецькі експерти.