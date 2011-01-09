У Києві завтра - мокрий сніг з дощем

Завтра, 10 січня, в Україні утримається хмарна погода, невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

Також очікується місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, в Криму та Приазов`ї східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла, на півдні Криму 6-8° тепла; у східній частині вночі 6-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві та Київській області невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура вночі по області від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла