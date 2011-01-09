У Керчі знайшли мертвим капітана буксира
13:32, 09 січня 2011Суспільство
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Рятувальники повідомили міліцію
Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини смерті підмінного капітана буксира «Бульбаш», тіло якого було знайдене в акваторії поромної переправи в Керчі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про подію надійшла до рятувальників від міліціонерів 8 січня.
«У воді на відстані 5-7 метрів від берега виявлено тіло чоловіка. Його витягнув екіпаж буксира «Доковец», - говориться в прес-релізі.
«Бульбаш» належить поромній переправі «Крим». 44-річний капітан жив у Керчі.
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