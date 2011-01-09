Троє чоловіків викрали через вікно приватного зерносховища дві тонни зерна

На Сумщині в селі Чупахівка Охтирського району троє чоловіків вкрали через вікно з приватного зерносховища майже дві тонни зерна - 18 мішків пшениці та 20 мішків ячменю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі міськвідділу УМВС України в Сумській області.

За даними міліції, приміщення зерносховища не охоронялося, але двері були зачинені надійним замком. Проте, до приміщення зловмисники проникли по драбині через незачинене вікно. Мішки з награбованим далеко носити не довелось, адже подвір’я одного з крадіїв знаходилося по сусідству із зерносховищем. Викрадене зерно відвезли по тому в Охтирку, де продали пшеницю за 1000 грн., а ячмінь - за 1200 грн.

Правоохоронцями порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - «крадіжка, поєднана з проникненням у житло», що карається позбавленням волі на термін від 3 до 6 років.

Один із зловмисників вперше потрапить на лаву підсудних, а двоє інших вже мають судимості.