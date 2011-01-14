Губернатор Київщини наказав знайти місця для ярмарків

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК поставив завдання мерам міст регіону протягом місяця відшукати ділянки і надати можливість сільгоспвиробникам продавати напряму свою продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Білій Церкві.

«Я дав доручення мерам - впродовж місяця мають бути створені ділянки, щоб прямі постачальники, товаровиробники реалізовували свою продукцію і в містах, і в районах», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Губернатор запевнив, що сільськогосподарські ярмарки, які були започатковані з початку осені минулого року в Києві, в подальшому проводитимуться регулярно не лише у столиці.