Одеський злодій-рецидивіст потрапив за грати через власну недбалість

В Одесі злодій-рецидивіст потрапив вкотре за грати через власну недбалість – автомобіль, який він викрав, заглух при переїзді моста прямо на очах інспекторів Державтоінспекції, які вирішили допомогти автомобілісту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ Одеської області.

«З`ясовувавши, чим можуть допомогти, співробітники ДАІ, які підійшли до автомобіля, побачили, що водій намагається завести автомобіль за допомогою прямого з`єднання проводів запалювання, і вирішили ближче з ним познайомитися», - повідомили в прес-службі.

Оскільки пред`явити ніяких документів 28-річний викрадач не міг, на його руки наділи наручники.

Незабаром з`ясувалося, що на його рахунку три доведених викрадення автомобілів – заглухлий на мосту автомобіль був четвертим, який власник залишив, за словами зловмисника, відкритим на одній з одеських вулиць.