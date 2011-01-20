Українцям підняли тарифи на воду

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула тарифи ВАТ «Київводоканал» і ще 38 комунальних водопостачальних компаній, що відпускаються для побутових абонентів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Зокрема, з 1 лютого тариф «Київводоканалу» на холодне водопостачання виросте на 11% до 1,41 грн. (без ПДВ), тариф на водовідведення виросте на 9,6% до 1,09 грн. з ПДВ.

Комісія також переглянула тарифи ще 38 міськводоканалів, які раніше були ліцензіатами Міністерства житлово-комунального господарства. Зокрема, затверджені тарифи водоканалів Харкова, Львова, Одеси, Хмельницького й інших міст.

При перегляді тарифів регулятор брав до уваги розрахунки, надані самими водопостачальними компаніями. Крім того, в тарифі враховано зростання вартості електроенергії з моменту останнього перегляду тарифу конкретного водоканалу до січня поточного року.

Нові тарифи компаній набудуть чинності з 1 лютого.