Печерський суд вирішив, що ЦВК незаконно обійшлася з Нашою Україною

Суд визнав незаконною відмову ЦВК виключити кандидатів в народні депутати зі списків блоку “Наша Україна” за результатами виборів 26 березня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні винесла колегія суддів Печерського районного суду міста Києва за адміністративним позовом блоку «Наша Україна» до ЦВК.

При цьому, у своїй постанові суд зобов’язав ЦВК ще раз розглянути питання про виключення із списків кандидатів в народні депутати від «Нашої України».

Слід зазначити, що на початку судового засідання присутні в залі представники ПППУ, яка також на час виборів входило в блок “Наша Україна”, заявили клопотання, а саме адміністративний позов, в якому просили суд визнати постанову ЦВК від 30 квітня 2007 року незаконною, а також визнати недійсним з’їзд блоку “Наша Україна”, який відбувся в Києві 19 квітня, та його рішення, зокрема, що стосується виключення з блоку ПППУ та рішення про виключення кандидатів в народні депутати від зазначеного блоку.

Втім колегія суддів не знайшла законних підстав для задоволення цього клопотання.

Водночас, під час судового засідання представники ЦВК наголошували на тому, що при прийнятті рішення про відмову в «обнуленні» списків, вони користувалися виключно діючим законодавством, насамперед тими положеннями закону, які передбачають, що виключення кандидатів із списків може здійснюватися на міжпартійному з’їзді лише тими партіями, які входили до блоку на момент виборів.

За словами представників ЦВК, в рішенні міжпартійного з’їзду блоку відсутні печатки партії ПППУ та підписи її керівників. Крім того, представники ЦВК наголосили, що діюче законодавство не передбачає виключення партії, що входить до складу блоку, а передбачає лише вихід партії з цього блоку, або розпуск блоку як такого.

У свою чергу, на початку судового засідання при подачі клопотання представники ПППУ вказували на те, що їм не було заздалегідь повідомлено про міжпартійний з’їзд і порядок денний цього з’їзду.

У свою чергу, один із представників в суді блоку «Наша Україна» зазначив, що для нього є дивним той факт, що рішення з’їзду протягом 7 діб, як то передбачено законом, не було оскаржено ПППУ в жодному суді України.