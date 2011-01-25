Азаров: ВВП України за минулий рік буде ще вищим, ніж зараз

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що показник зростання ВВП за підсумками 2010 року збільшуватиметься і при подальшому уточненні перевищить дані останніх розрахунків в 4,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з німецькими бізнесменами.

«Ми рік завершили з позитивним економічним результатом. Зростання ВВП – 4,1%. Це попередня оцінка, а остаточна, я думаю, буде дещо вищою, бо цілий ряд показників ще не ввійшли в оцінку», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня ц.р. прем`єр-міністр М.АЗАРОВ повідомив, що в Україні обсяг валового внутрішнього продукту в 2010 році, за попередніми даними, виріс на 4,1%. Крім того, прем`єр відзначив, що всі прогнози, зокрема з показників інфляції і зростання обсягу промислового виробництва, за підсумками 2010 року співпали з тими, які були закладені в державному бюджеті уряду.

Нагадаємо, 18 січня ц.р. під час візиту до Японії Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що за підсумками 2010 року зростання ВВП в Україні становить близько 5%, а промвиробництва – близько 11%.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2010 рік передбачено темпи зростання ВВП на рівні 3,7%.

Світовий Банк у грудні 2010 року поліпшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2010 року з 3,5% (липневий прогноз) до 4,3%.