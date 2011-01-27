В Одеській мерії планується скорочення майже 400 службовців і ліквідація 6 управлінь та служб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшла мова на екстреній нараді депутатів міськради, яку скликав мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ.

За словами О.КОСТУСЄВА, оптимізація управління містом, зокрема скорочення штату й кількості управлінь і служб, є найактуальнішим питанням міської ради.

«Головна мета адмінреформи, - підкреслив, зокрема, О.КОСТУСЄВ, - оптимізація системи управління: якщо не здійснити її зараз, то в листопаді-грудні в Одеської міськради просто не буде грошей, щоб виплатити співробітникам зарплату».

Пославшись на досвід дбайливого господарювання Донецької мерії, міський голова звернувся до депутатів, більшість яких входять до фракції Партії регіонів, із закликом «економити кожну копійку».

У свою чергу перший віце-мер Сергій ЧЕРНЕНКО, який очолює робочу групу з оптимізації управління, зазначив, що «економія коштів уже закладена в прийнятому міськбюджеті-2011. Якщо в минулому 2010 році на утримання структур міського самоврядування було виділено 94 млн. грн., то на січневій сесії 2011 року - лише 75 млн. грн.».

На найближчій сесії, акцентував С.ЧЕРНЕНКО, необхідно обговорити та затвердити пакет розроблених документів, якими передбачається скорочення майже 400 службовців, буде також ліквідовано 6 із 35 міських управлінь і служб. Із 1 тис. 806 нинішніх посадовців залишаться після скорочення штату не більше 1 тис. 434 службовців.

На нараді узгоджено проекти рішень на виконання наміченого курсу на економію грошових ресурсів і поповнення міськбюджету-2011. Зокрема, про встановлення туристичного збору, а також зборів за місця для паркування транспортних засобів, ведення деяких видів підприємницької діяльності та інших проектів, відповідних новому податковому законодавству.