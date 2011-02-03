Під Києвом збудували 4 садиби XI-XIII століть і 5 веж (фото)

За зиму у Центрі культури і мистецтва «Парк Київська Русь» (с.Копачів, Обухівський район Київської області) збудували кілька садиб XI-XIII століть і веж різного призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Парку Київська Русь».

Зокрема, на території Дитинця і «Предграддя» з’явилися чотири нові садиби XI-XIII ст.: будиночок ювеліра, трапезна, музей середньовічної зброї та музичних інструментів.

Також у парку побудували вежу-огорожу на валу Дитинця - входить до комплексу огорожі Великого Ярославого Двору та вежу-«поволушу» - на «Предградді», близько до княжої трибуни. «Поволуша» - це приміщення господарського призначення, яке у давнину будували у садибах заможних людей.

Ще три вежі збудовано у південних, північних та центральних воротах Дитинця.

Крім того, на території «Предграддя» з’явилася галерея, де проводитимуть різноманітні виставки. Також буде побудовано печеру Нестора Літописця.

«Цього року «Парк Київська Русь» стане ще більш атмосферним та колоритним. Нові споруди зробили справжнє перетворення території! Думаємо, наші гості будуть приємно вражені. Так з кожним роком ми розвиваємося і відтворюємо Дитинець стародавнього Києва, який є ядром східнослов’янської цивілізації», - зазначив автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

За словами заслуженого архітектора України, заступника директора з проектування проекту "Парк Київська Русь" Вадима ЛУК’ЯНЧЕНКА, на території Дитинця з максимальною історичною достовірністю відбувається відтворення шедеврів архітектури Київської Русі.

«Нові малі архітектурні форми створювали з максимальною історичною достовірністю. Садиби будували за аналогом будиночків XI століття, що знайшли під час розкопок на Подолі у 70-х рр. До речі, розкопки проводили видатні археологи Гліб ІВАКІН, Віталій КОЗЮБА, Костянтин Гупало та інші. К.Гупало кілька років був науковим керівником проекту «Парк Київська Русь». У нашій роботі намагаємося слідувати кожній деталі», - зазначив В.ЛУК’ЯНЧЕКО.