У Каннах відкрився ювілейний 60-й кінофестиваль

Вчора увечері у французьких Каннах відкрився ювілейний, 60-й міжнародний кінофестиваль, передає агентство France Presse.

Кіноогляд продовжиться до 27 травня. За головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку", боротимуться 22 фільми, зокрема роботи Еміра КУСТУРІЦИ, Квентіна ТАРАНТІНО, Гаса Ван СЕНТА, Джеймса ГРЕЯ, Девіда ФІНЧЕРА.

Після довгої перерви в головному конкурсі беруть участь і російські фільми - "Олександра" Олександра СОКУРОВА і "Вигнання" Андрія ЗВЯГИНЦЕВА.

Урочисту церемонію веде німецька актриса Дайен КРЮГЕР. Кінофестиваль відкриє новий фільм Вонга КАРВАЯ "Мої чорничні ночі". У першій англомовній картині гонконзького режисера знялися Джуд ЛОУ і Нора ДЖОНС, передає Лента.ру.

Як повідомляв УНІАН, Україна не буде представлена в офіційній програмі фестивалю, проте 17 травня Міжнародний кінофестиваль “Молодість” і міжнародний бренд Nemiroff дадуть прийом на Канському фестивалі, де представлятимуть українські фільми.

В рамках прийому, на який запрошено близько 200 гостей і учасників фестивалю, будуть представлені, зокрема, нова стрічка Кіри МУРАТОВОЇ “Два в одному” і дебютна стрічка Єви НЕЙМАН «Біля річки» (обидві картини виробництва Одеської кіностудії), а також фільм Оксани БАЙРАК “Аврора” і фрагменти стрічки Романа БАЛАЯНА “Обранець”, яка зараз знімається в Україні.