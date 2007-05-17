Помер Петро Балабуєв (фото)
Авіаконструктору було 76 років
Помер відомий український авіаконструктор Петро Балабуєв.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам’ять П.Балабуєва.
Як зазначив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, П.Балабуєв - видатний авіаконструктор, Герой соціалістичної праці, Герой України.
Довідка УНІА. П.Балабуєв (1931 року народження) був генеральним конструктором авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.Антонова з 1984 по травень 2005 року.
З його участю та під його керівництвом побудовані літаки: Ан-22 "Антей", Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 "Руслан", найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Серед останніх розробок - пасажирський Ан-140, багатоцільовий Ан-3 та інші. Був головою ради директорів Міжнародного консорціуму "Середній транспортний літак".
Автор понад 100 наукових праць