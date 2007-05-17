Прихильники коаліції відновлюють акції протесту в Києві

Прихильники коаліції відновлюють у Києві акції протесту

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів).

За його словами, мітинги проходитимуть під лозунгом «Вся влада - радам!». Люди виступатимуть на підтримку проведення другого етапу політичної реформи.

Як зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, сьогодні з 11-ї год. на Майдані Незалежності збиратимуться прихильники коаліції, а з 17 до 18 год. передбачається проведення мітингу.

Як повідомляє УНІАН, зараз біля парламенту зібралося близько 2 тис. прихильників коаліції.