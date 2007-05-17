Прихильники коаліції відновлюють акції протесту в Києві
10:56, 17 травня 2007Суспільство
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Новий лозунг: «Вся влада - радам!»
Прихильники коаліції відновлюють у Києві акції протесту
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам сказав народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів).
За його словами, мітинги проходитимуть під лозунгом «Вся влада - радам!». Люди виступатимуть на підтримку проведення другого етапу політичної реформи.
Як зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, сьогодні з 11-ї год. на Майдані Незалежності збиратимуться прихильники коаліції, а з 17 до 18 год. передбачається проведення мітингу.
Як повідомляє УНІАН, зараз біля парламенту зібралося близько 2 тис. прихильників коаліції.
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