Конституційний Суд відібрав у Ющенка ще одне право?

Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їх заступників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві повідомив заступник голови Вищої ради юстиції Микола ШЕЛЕСТ, посилаючись на власні джерела КСУ.

«На сьогоднішній день достеменно відомо, що рішенням КС вчорашнім днем визнано неконституційним положення частини 5 ст. 20 Закону України про судоустрій, яким визнано неконституційними слова «голова суду та його заступники призначаються Президентом», - сказав М.ШЕЛЕСТ, додавши при цьому, що це стосується всієї судової системи.

Крім того, він зауважив, що відповідне подання до КС було направлено, в тому числі, і Верховною Радою України. «Ми не просили визнати це неконституційним… ми просили визначитися, оскільки були деякі суперечності», - зазначив М.ШЕЛЕСТ.

Довідка УНІАН. Частина п’ята статті 20 діючого закону “Про судоустрій України” передбачає, що “голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п`ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів).