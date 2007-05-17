Симоненко потирає руки: до завтра встигнути нереально

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО прогнозує, що за два дні робоча група не зможе напрацювати необхідний пакет документів для проведення позачергових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер КПУ повідомив у перерві засідання робочої групи.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе робоча група закінчити напрацювання документів протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів, П.СИМОНЕНКО відповів: «Ні, не реально, оскільки там ще є дуже серйозні дискусії».

Він також додав, що лише на підставі того, що Президент видав відповідний указ про проведення дострокових виборів, їх провести буде неможливо.

Зараз робоча група оголосила перерву до 16 год.