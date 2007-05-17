СБУ підтверджує, що терористи Рудьковському примарились

Керівник Антитерористичного центру при СБУ Геннадій КУЗНЕЦОВ стверджує, що ознаки терористичних актів в двох останніх подіях, що сталися на залізниці та газопроводі, не встановлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КУЗНЕЦОВ заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції в Києві.

«Ознак терористичних актів ні в подіях, які відбулись на транспортній мережі, ні в заявах Валерія ГЕЛЕТЕЯ, не встановлено», - зазначив він, зауваживши при цьому, що «підстави для визначення подій як терористичний акт на сьогодні відсутні».

Крім того, він зауважив, що «давати кваліфікацію терористичному акту повинні правоохоронні органи, а всі інші заяви посадовців повинні ґрунтуватися на цих висновках».

Говорячи про причини, які призвели, зокрема, до аварії «Столичного експресу» та вибуху на газопроводі “Уренгой-Помари-Ужгород”, Г.КУЗНЕЦОВ сказав, що до цього призвели стан системи, слабкий контроль за функціонуванням тощо.

Крім того, він наголосив, що наразі жоден з правоохоронних органів ще не заявив про те, що в подіях є ознаки терактів, якщо це виявиться, Антитерористичний центр, головне завдання якого координація роботи правоохоронних органів та виконавчої влади, запобігання та припинення терактів на території України, долучиться до такої роботи.

Говорячи про транспортну мережу України, Г.КУЗНЕЦОВ зазначив, що вона є сьогодні безпечною, але тим не менше потребує уваги.

Серед дій, які необхідно зробити, він назвав збільшення видатків на оновлення рухомого складу транспорту, зношеність якого сьогодні в різних регіонах становить 60-80%. Крім того, необхідно оновлення основних фондів, які зношені приблизно на 60%.

Зокрема, що стосується закупівлі шпал для залізниці, то їх потрібно замінити приблизно 1,5 млн. штук.

У той же час Г.КУЗНЕЦОВ зауважив, що сьогодні СБУ спільно з Генпрокуратурою, МВС продовжує вивчення ситуації «і ми, як Антитеростичний центр, взаємодіємо з ними».

Відповідаючи на одне з запитань, що стосувалося останніх заяв на прес-конференції В.ГЕЛЕТЕЯ, Г.КУЗНЕЦОВ відповів: «На сьогоднішній день нам про такі факти невідомо». При цьому він додав, що однак це не означає, що правоохоронні ограни не проводять перевірок з цього приводу.

Продовжуючи тему безпеки транспортної мережі України, Г.КУЗНЕЦОВ повідомив, що щорічно правоохоронні органи і СБУ проводять близько 100 спеціальних навчань, в тому числі на об’єктах транспорту, приблизно по 12 навчань на рік.

Продовжуючи тему навчань, Г.КУЗНЕЦОВ зазначив, що кількість їх на сьогодні достатня і не має сенсу її збільшувати.

Він також, в контексті сказаного, наголосив, що сьогодні в Антитеростичного центру налагоджена повна взаємодія з усіма міністерствами, в тому числі з Міністерством транспорту.

Він повідомив, що вчора відбулося засідання координаційної комісії Антитеростичного центру, на якій було визначено стан безпечного функціонування об’єктів, що становлять підвищену небезпеку функціонування національної транспортної системи.

До членів комісії ще раз було доведено нормативне визначення окремих термінів, зокрема, «терористичний акт», тобто “що це таке”.

Разом з тим були розглянуті проблеми захисту від можливих посягань на залізничному, авіаційному, водному, автомобільному транспорті.

Окремим питанням комісія розглянула стан справ на метрополітені і в газотранспортній системі України.

За словами Г.КУЗНЕЦОВА, всі члени комісії констатували, що підстав для визначення на сьогодні надзвичайного стану на небезпечних об’єктах та транспорті на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня ввечері у Кагарлицькому районі Київської області під час проходження пасажирського потяга №168 "Столичний експрес" зійшли з рейок 1 локомотив і 5 вагонів, з яких 4 пасажирські. Крім того, були пошкоджені стрілочний перевід і 200 м колії. З 510 пасажирів були госпіталізовані четверо.

7 травня близько 15.00 у Київській області біля компресорної станції Ставище магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" сталася розгерметизація ділянки газопроводу з подальшим займанням природного газу та вибухом. Жертв та постраждалих немає.

8 травня генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН заявив, що аварія потяга «Столичний експрес» і пожежа та вибух на газогоні «Уренгой-Помари-Ужгород», які стались у Київській області, є наслідком службової недбалості.

У свою чергу, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що вважає терактом аварію потяга “Столичний експрес”.

8 травня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключив, що аварії з поїздом та на газопроводі були організовані для того, щоб показати, що «виконавча влада, уряд не справляються зі своїми обов’язками».