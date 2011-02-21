Комунальники просять не паркуватися у центрі Києва

До очищення автошляхів столиці від снігу залучені усі потужності «Київавтодору» - КМДА

Київ. 21 лютого. УНІАН. До очищення автошляхів столиці від снігу залучені усі потужності комунальної компанії «Київавтодор».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор», у даний час на дорогах міста працює понад 350 одиниць снігоприбиральної та допоміжної техніки.

Вночі на автошляхах міста працювало 250 одиниць техніки, з них – 102 солерозкидувачі. Крім того, на очищенні зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів, які обслуговуються ШЕУ районів, працює близько 550 осіб (53 бригади).

Продовжуються роботи з технологічної обробки проїжджих частин протиожеледними матеріалами, максимально розширяються проїзні частини, розчищаються тротуари.

Разом з тим, «Київавтодор» проводить роботу з вивезення снігу з автошляхів міста. Для ліквідації снігових валів залучено важку спеціальну дорожню техніку: автогрейдери, бульдозери, навантажувачі, самоскиди.

Дорожники зазначають, що основна увага приділятиметься очищенню центру Києва, де зазвичай найбільш ущільнений рух автотранспорту. Посилена увага приділятиметься також очищенню зупинок громадського транспорту, підходів до підземних пішохідних переходів та тротуарів.

Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприяє ДАІ міста.

Враховуючи вищенаведене, фахівці комунальної корпорації звертаються до водіїв з проханням не паркуватися у центрі міста та, по можливості, утриматись від поїздок містом без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу.