Засуджено лікаря інтернату, де від інфекції померли п'ятеро дітей

На Чернігівщині засуджено лікаря інтернату, де померли п`ятеро дітей-інвалідів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Ніжинський міськрайонний суд виніс вирок у кримінальній справі за обвинуваченням лікаря Ніжинського дитячого будинку-інтернату за ст. 140 ч. 1 та ч. 2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 140 ч. 1 та ч. 2 КК України. Її засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки та позбавленням права обіймати посаду лікаря на три роки.

Як повідомлялося, у серпні минулого року в Ніжинському будинку-інтернаті через вірусну інфекцію захворіли та померли п’ятеро дітей-інвалідів. За даним фактом прокуратура порушила кримінальну справу, яка була розслідувана та передана до суду для розгляду по суті.