Нацбанк готує новий закон про валютне регулювання

Національний банк Україна (НБУ) закінчує підготовку нового закону про валютне регулювання, в якому будуть прописані всі основні моменти. Зокрема, НБУ планує відмовитися від жорсткого адміністрування і скасувати індивідуальні ліцензії для валютних платежів до 100 тисяч євро.

Про це в інтерв`ю DT.UA розповів голова НБУ Сергій Арбузов.

«Всі ці питання (по валютному ринку) будуть досить чітко прописані в новому законі про валютне регулювання, який нині готується. Ми змінили підхід до цього закону, багато працювали з його ініціаторами, але в принципі вже узгодили позиції», — повідомив пан Арбузов.

Нагадаємо, що свого часу цей законопроект пропонував революційні речі, знімаючи більшість існуючих обмежень з руху капіталу як таких узагалі. Арбузов підтвердив, що Нацбанк планує відмовитися від жорсткого адміністрування.

„Наприклад, ми готові піти від індивідуального ліцензування, встановивши суму максимального пересування капіталу (до 100 тис. євро), за якого необхідним підтвердженням буде тільки свідоцтво про сплату податків. Ми вже дали згоду на цей захід“, — повідомив голова НБУ, додавши, що регулятор поки не може збільшити розмір цієї суми або тим більше зняти обмеження взагалі.