Український екіпаж, засуджений в Греції, повернувся додому

Шестеро громадян України, засуджені наприкінці минулого року в Греції за навмисне затоплення вантажного судна, повернулися на батьківщину, повідомила РІА “Новости” грецький адвокат моряків Георгія Флорату.

За її словами, моряки, які одержали за вироком суду від чотирьох до п`яти років в`язниці, добилися відстрочки ув’язнення. "Вони були депортовані і вчора повернулися на батьківщину. Вони провели в ув`язненні близько трьох місяців", - повідомила адвокат.

Вантажне судно Christine під прапором Того, яке йшло з албанського порту Дуррес до болгарського Бургаса, затонуло 18 листопада 2010 року поблизу грецького острова Кефалінія в Іонічному морі. Судно під час шторму одержало пробоїну, яку не вдалося ліквідовувати. Команда у складі шістьох українських громадян залишила судно на рятувальній шлюпці. Після цього моряки з`явилися до управління берегової охорони і повідомили про загибель судна, яке нині лежить на глибині 45 метрів.

Берегова охорона не повірила розповіді моряків, а грецький суд визнав їх винними в навмисному затопленні судна. Капітан одержав п`ять років в`язниці, решта команди, включно з матросами і коком, - по чотири роки.

За словами адвоката моряків, стаття, за якою були засуджені українці, часто передбачає умовне покарання. "Дії, за яку вони були засуджені, класифікуються як злочин невеликої тяжкості. Проте суд вирішив відмовити їм у відстроченні виконання покарання. Однак за новим законом, ухваленим грецьким парламентом в грудні 2010 року, змінився кримінальний кодекс, змінилися можливості. Ми подали прохання до суду, яке було задоволено, і мої поручителі були звільнені", - сказала Флорату.

За її словами, моряки заплатили штраф у вигляді компенсації тюремного терміну. Після звільнення з в`язниці їх деякий час протримали в камері для іноземців в грецькій поліції, після чого вислали з Греції. Захист подав апеляцію на вирок і чекає повторного процесу, розраховуючи на виправдання моряків.