Захист Іващенка просить звільнити його з-під варти

Адвокати колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА просять суд направити справу свого підзахисного на додаткове розслідування та змінити йому міру запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання вони надали сьогодні судді Печерського районного суду Києва Сергію ВОВКУ під час попереднього засідання з розгляду справи.

Як зазначають у своєму клопотанні адвокати, під час досудового слідства органи досудового слідства порушили ряд норм процесуального кодексу, вдавалися до низки фальсифікацій, в результаті чого всі ці системні порушення норм чинного законодавства не можуть бути усунені в ході судового розгляду справи та винесення через це правосудного рішення.

На переконання захисників В.ІВАЩЕНКА, «слідство ухилялося від дослідження реальних обставин у справі, лише механічно збирало надумані факти та докази».

Як зазначили адвокати, ним та їхньому підзахисному слідчі Генпрокуратури не дали можливості повністю ознайомитися з матеріалами справи, а також наявними у ній доказами.

Крім того, вони вказали, що на досудовому слідстві не встановлено дійсного розміру шкоди, яку начебто своїми діями заподіяв державі обвинувачений і яка є основою для обґрунтування обвинувачення.

Водночас, адвокати звернули увагу суду на те, що в дійсності через підписання В.ІВАЩЕНКОМ плану санації Феодосійського судномеханічного заводу Міністерства оборони України відбулося відчуження не цілого майнового комплексу, а лише його частини, і не на підставі затвердженого екс-посадовця Міноборони плану санації підприємства, а на підставі ухвали Господарського суду Автономної Республіки Крим, який вивчив цей план, затвердив його і дав дозвіл на реалізацію.

Крім того, адвокати підкреслили, що після відчуження частини майна підприємство не було виключено з державного реєстру. Крім того, у нього залишилися виробничі потужності, завдяки яким воно може виконувати покладені на нього функції з ремонту суден і двигунів.

У свою чергу, представники сторони обвинувачення, даючи пояснення суду, наголосили, що суттєвих порушень під час досудового слідства допущено не було, в результаті таким чином, за їх словами, це дає підстави для призначення справи до розгляду по суті.

Виходячи з викладеного, представники Генпрокуратури просили суд відмовити в задоволенні клопотання захисників В.ІВАЩЕНКА як в частині направлення справи на додаткове розслідування, так і зміни йому міри запобіжного заходу.

Заслухавши доводи сторін-учасниць процесу, суд пішов до нарадчої кімнати. Орієнтовно судове рішення буде оголошено о 13.00 4 березня.

Слід зауважити, що попередній розгляд вказаної справи до цього дня двічі відкладався через не доставку В.ІВАЩЕНКА до зали судових засідань.

Крім того, і сьогодні суд був змушений тричі оголошувати перерву, оскільки конвойна служба не змогла вчасно – на 10.30 привезти В.ІАВПЩЕНКАП із слідчого ізолятору і зробила це лише близько 14.00.