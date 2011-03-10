Ректор КПІ: скорочення держзамовлення вдарить по українській економіці

Скорочення держзамовлення вдарить по українській економіці. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив ректор Національного університету “Київський політехнічний інститут” Михайло Згуровський, коментуючи ініціативу Міністерства освіти зменшити цього року державне замовлення у ВНЗ.

“Поки ми отримали від міністерства план скорочення на 42%, – заявив М. Згуровський. – Визначити згори, яке скорочення має бути у тих чи інших навчальних закладах, які відповідають за підготовку людського капіталу для певних сфер суспільства, неможливо”.

Водночас, за словами ректора, попит на випускників КПІ досить великий.

“Ми маємо замовлень на наших випускників на різні факультети від 130% до 250%. Тобто ми не задовольняємо інженерами суспільство у тій кількості, якій готуємо. І готуємо для тих галузей промисловості, які забезпечують ВВП України: металургійна галузь, хімічна, інформаційні технології тощо”.

Також ректор КПІ наголосив, що за кількістю студентів визначати статус ВНЗ неможливо і не потрібно

“Я можу навести приклад найпрестижніших технічних навчальних закладів світу: Еколь Політехнік у Франції має 2,5 тисячі студентів, Масачусетський технологічний інститут і Каліфорнійський технологічний інститут мають до 10 тисяч студентів. Це школи зі світовим ім’ям”, – зазначив М. Згуровський.

На думку ректора, в основу визначення статусу ВНЗ повинні в першу чергу лягти якісні критерії, серед яких: наявність визнаних науково-педагогічних шкіл, які готують нову генерацію фахівців і які сприймаються світовою освітянською і науковою спільнотою; рівень наукових досліджень університету; міжнародне визнання; досягнення студентів у спорті, культурі, в Міжнародних олімпіадах, і досягнення випускників.

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