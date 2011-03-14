Ядерні матеріали через Україну возитимуть залізницею?

Транзитне перевезення ядерних матеріалів, згідно з трьохстороннім договором України, Росії і Словаччини, планується здійснювати залізничним транспортом.

Про це йдеться в угоді між Кабінетом міністрів України, урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України, яка була підписана 21 жовтня 2010 року в м. Братислава.

Уряд України передав угоду на ратифікацію до Верховної Ради і її текст оприлюднений на сайті парламенту.

“Перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним транспортом, в прямому сполученні без перевантаження, територіями Російської Федерації, Словацької Республіки і України”, - говориться в угоді.

При чому, транзит буде здійснюватись як з Росії до Словаччини, так і з Словаччини в Росію.

Обов’язковою умовою для здійснення перевезень спеціальних вантажів в рамках цієї угоди є наявність контрактів, що укладаються між відповідними юридичними особами Російської Федерації і Словацької Республіки.

Угодою передбачається, що відпрацьоване ядерне паливо підлягає охороні озброєними вартами (охороною) протягом всього шляху проходження. Забезпечення охорони свіжого ядерного палива та інших спеціальних вантажів регламентується законодавством держав Сторін.

Пунктами зміни варт (охорони) та передачі відповідальності за охорону транспорту зі спеціальними вантажами є українські залізничні станції Чоп, Хутір Михайлівський і Куп’янськ-Сортувальний.

Відповідальність за ядерну шкоду у порядку, передбаченому Віденською конвенцією про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року, покладається:

при перевезенні спеціальних вантажів із території Російської Федерації на територію Словацької Республіки - на російського оператора до моменту передачі спеціальних вантажів словацькому оператору, на словацького оператора з моменту прийняття спеціальних вантажів від російського оператора в пункті, вказаному в контракті;

при перевезенні спеціальних вантажів із території Словацької Республіки на територію Російської Федерації - на словацького оператора до моменту передачі спеціальних вантажів російському оператору, на російського оператора з моменту прийняття спеціальних вантажів від словацького оператора в пункті, вказаному в контракті.

Російська Сторона або Словацька Сторона (в залежності від того, на оператора держави якої Сторони у відповідності до пункту 2 статті 7 цієї Угоди покладається відповідальність за ядерну шкоду) гарантує відшкодування своїм оператором витрат, пов`язаних з ліквідацією наслідків ядерного інциденту (аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюватимуться у разі виникнення ядерного інциденту та спрямовані на рятування життя і збереження здоров`я людей, зниження розмірів матеріальних втрат та шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, а також на локалізацію району ядерного інциденту, припинення дії характерних для нього небезпечних факторів). Вказані витрати відшкодовуються в місячний термін з дати визнання Російською Сторони або Словацькою Сторони фінансових вимог Сторони, на території держави якої сталася аварія, якщо Сторони не домовляться про інше.

У випадку ратифікації угоди її строк дії складе 10 років. У подальшому її дія автоматично подовжується на наступні 10-річні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить дипломатичними каналами депозитарію не менше ніж за 12 місяців до завершення чергового періоду дії цієї Угоди, про свій намір припинити її дію.