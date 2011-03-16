Ще рік-два і Україна знатиме, що дісталося Чорноморському флотові

06:01, 16 березня 2011
Суспільство
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Принаймні, так вважають у МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прогнозують, що інвентаризація земельних ділянок, об`єктів і майна, використовуваних на умовах оренди Чорноморським флотом Російської Федерації на території України, буде остаточно завершена через рік-два.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Севастополі посол із особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ, який очолює разом зі своїм російським колегою Олександром БАВИКІНИМ засідання робочих груп експертів українсько-російської підкомісії щодо Чорноморського флоту РФ.

На думку українського дипломата, «інвентаризація нам також необхідна, як і Чорноморському флоту. проводиться дуже серйозна робота, ми повинні визначити, все це чітко зафіксувати, які знаходяться будівлі, подивитися, що робити з ними далі, як зберігати».

«Найголовніше, - сказав В.СЕМЕНОВ, - ми вперше підійшли до того, що, в принципі, узгодили методологію». При цьому він зазначив, що ця методологія змінювалася кожного разу, коли сторони безпосередньо приступали до роботи, з`являлися ті або інші питання.

Як стверджує В.СЕМЕНОВ, «по «земельній» інвентаризації у нас проблем уже немає, ми, в принципі, схему цю знайшли. Обмін нотами на державному рівні щодо узгодження земельних ділянок буде варіантом затвердження інвентаризації».

Як вважає дипломат, сторони зараз рухаються «в потрібному напрямку, паралельно, і я думаю, що до кінця року нам буде про що сказати конкретно і предметно».

В.СЕМЕНОВ додав, що «зараз ми хочемо прискорити питання інвентаризації майна». При цьому, за словами дипломата, «в даній роботі ми йдемо від усіх політичних моментів, у робочих групах із проведення інвентаризації повинні бути присутніми лише фахівці - представники Фонду держмайна України, Міноборони РФ, ЧФ РФ, Управління із земельних ресурсів».

«Я думаю, рік, максимум два роки, і ми закінчимо це питання», - сказав представник МЗС України.

О.БАВИКІН, зі свого боку, сказав, що в питанні проведення інвентаризації не бачить «великих проблем, йде копітка технічна робота, що займає багато часу». За його словами, «немає якогось каменя спотикання».

 

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