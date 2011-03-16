Катерина Ющенко: музейна сфера - одна з найбільш недооцінених

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО вважає, що Музейна сфера в Україні є однією з найбільш недооцінених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Україна 3000», про це вона сказала під час Міжнародної конференції «Громадська реформа музейного менеджменту та маркетингу» у Києві.

«Музейна сфера в Україні є однією з найбільш недооцінених, адже наша країна, її історія, природні багатства, видатні особистості гідні того, щоб про них знали якомога більше людей», - зазначила К.ЮЩЕНКО

«Музей може бути не лише сховищем скарбів, а й джерелом знань, майданчиком для навчання, наукових розвідок, історичних реконструкцій», - підкреслила вона.

К.ЮЩЕНКО закликала музейників брати активну участь у процесі реформування музейної галузі. На її думку, фінансово-економічна криза останніх років яскраво продемонструвала, що реформування музейної галузі України – це надзвичайно актуальне питання.

«Від єдності та наполегливості професійного середовища залежить успіх, вироблення і, головне, втілення ефективних програм реформування музейної галузі», - сказала вона.

У конференції «Громадська реформа музейного менеджменту та маркетингу», що триватиме до 17 березня, беруть участь близько 200 музейних працівників з України та з-за кордону. В програмі конференції – круглі столи, доповіді, презентації, практичні тренінги, робота у малих групах. Основні теми – реформування музейної галузі України, роль та місія сучасного музею, співпраця музеїв з недержавним сектором та благодійними організаціями, впровадження інноваційних підходів в музейному менеджменті.