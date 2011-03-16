Янукович про селян, мотивацію села та землю в обігу

В Україні з 2012 року має запрацювати обіг земель сільськогосподарського призначення.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ, говорячи про необхідність проведення в державі земельної реформи, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Як розповів у свою чергу М.ПРИСЯЖНЮК, «найголовніше, на що звернув увагу Президент - щоб земельну реформу було завершено із врахуванням ключових питань”. “Перше – не обезземелити українського селянина. Друге – зробити все таким чином, щоб зберегти і замотивувати розвиток українських сіл. І, звичайно, завершивши земельну реформу, зробити обіг сільськогосподарської землі, який дасть можливість збільшити економічний потенціал нашого аграрного сектору», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними прес-служби, глава держави також висловив упевненість, що у державному земельному фонді має бути певний обсяг землі сільгосппризначення для гарантування продовольчої безпеки країни.

Також у ході зустрічі йшлося про підготовку агропромислового комплексу України до проведення весняно-польових робіт. «Президент звернув увагу на необхідність провести весняно-польові роботи на високому рівні, враховуючи баланси, необхідні для забезпечення продовольчої безпеки і зовнішній потенціал нашої країни щодо експорту зернових», - зазначив міністр аграрної політики та продовольства.