16 українських олігархів стануть «янголами»

У Міністерстві надзвичайних ситуацій створять нову службу порятунку – «Українські ангели», куди залучатимуть приватні вертольоти для надання допомоги постраждалим у екстрених ситуаціях.

Як пише газета «Сегодня» (№58 від 16 березня), ідея створення нової служби порятунку «Українські ангели» полягає в тому, що для надання допомоги постраждалим у екстрених ситуаціях використовуватимуться вертольоти, що належать приватним особам. Такий проект задумав голова МНС Віктор БАЛОГА спільно з новопризначеним керівником Департаменту авіації відомства Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ, зазначає видання.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, приватні вертольоти використовуватимуться для розвідки місцевості, де відбулася якась НП і для транспортування постраждалих. За його словами, на сьогодні згоду взяти участь у роботі нової служби порятунку дали вже 16 власників вертольотів.

Крім того, як відзначив директор Департаменту авіації МНС, «Українські ангели» цілодобово чергуватимуть. Усю Україну поділять на спеціальні зони, за кожною з яких буде закріплено вертоліт, а також буде визначена базова лікарня, куди доставлятимуть постраждалих. Графік вильоту, щоб він не йшов врозріз із планами власників вертольотів, складатиметься мінімум на місяць уперед і будуть передбачені взаємозаміни машин.

«Під час надходження сигналу в регіональний центр авіаслужби МНС по телефону «101» протягом 20 хвилин до вертольота прибудуть рятувальник зі щипцями й болгаркою та лікар-реаніматор із реанімаційним набором. Вертоліт із постраждалим зустрічатиме реанімобіль або ж він сідатиме біля базових лікарень. Причому з повітря реаніматор дасть лікарні інформацію про характер травм, щоб там могли підготувати операційну, підібрати кров потрібної групи й потрібних фахівців», - пояснив Є.ЧЕРВОНЕНКО схему роботи. За його словами, так можна буде охопити майже всю Україну.

Є.ЧЕРВОНЕНКО обіцяє, що власникам вертольотів компенсують витрати на пальне й частково моторесурс.

«Це все одно дешевше, ніж купувати за кошти держави вертольоти вартістю 5-7 млн. євро кожен. Джерела фінансування ми шукаємо. Це будуть частково державні кошти, а також добродійні внески. Рятувати будемо безкоштовно. Витрати будуть у 4-5 разів менші, ніж при використанні державних Мі-8 через економніші витрати пального», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як зазначають у МНС, через 10 днів у Чернігівській області почнеться реалізація узгодженого з Міністерством охорони здоров`я та місцевою обладміністрацією пілотного проекту. Наступний на черзі – Київ, потім Дніпропетровськ і Львів.