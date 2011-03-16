Терьохін застерігає від російського досвіду

В Україні немає причин для розвитку російського сценарію з посилення регулювання лотерей. Про це заявив народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що з 1996 року в Україні ця сфера дуже жорстко регламентована саме за європейськими стандартами. Як з`ясувалося, українські парламентарії теж можуть приймати закони «на століття». Чи захоче Росія взяти за основу українську модель регулювання, покаже час.

Коментуючи події в Росії, С.ТЕРЬОХІН відзначив, що українська модель законодавства найбільш нагадує іспанську і британську. Лотереї в цих країнах лише державні. Але проводять їх приватні оператори. «Ми використовували досвід країн, де до держбюджету від проведення лотерей приходять максимальні надходження, - заявив депутат. - Найбільше на лотереях заробляє Іспанія. Там всі грають в лотереї. Але всі лотереї є державними. У Британії існує одна лотерея. Але для того щоб її створити, було організовано пул приватних компаній, що вклали кошти в розвиток ігрової мережі. Схожа схема працює у нас в Україні: з ціни квитка оператор відразу платить державі 15% оборотного податку. 50% йде до призового фонду. На решту коштів оператор має підтримувати мережу, платити розповсюджувачам і, крім того, одержувати якийсь прибуток і платити з нього податки»

У Росії ситуація абсолютно інша, говорить депутат. У наших північних сусідів близько 80 приватних операторів. «У будь-якому місті – своя лотерея, - говорить С.ТЕРЬОХІН. - Це нагадує початок 90-х років, коли на вокзалах сиділи наперстковики, які пропонували вгадати, в якому із стаканчиків захована кулька. У Росії все це існує до цього дня. Більш того, лотереї проходять за тою самою системою оподаткування, що й металургійний завод. Це ж смішно! Причому, коли в Росії заборонили гральний бізнес, доходи цих приватних лотерей піднялися на порядок».

На думку депутата, будь-які ідеї щодо зміни регулювання чи введення держмонополії на операторську діяльність за російським принципом в Україні ні до чого доброго не приведуть. «В Україні два основні оператори з проведення державних лотерей, - сказав С.ТЕРЬОХІН. - Давайте уявимо, що завтра їх прибирають з ринку. І збором грошей займаються держслужбовці чи агенти Міністерства фінансів. Що далі? Ефективність знизиться, з`являться хабарі...».

«Якщо ми хочемо одержувати до бюджету додаткові кошти, потрібно дуже обережно до цього ринку ставитися», - переконаний депутат.