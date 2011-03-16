Експерти: створення Центрального депозитарію суперечить вимогам МВФ

Ініціатива голови наглядової ради Національного депозитарію України (НДУ) Віктора ІВЧЕНКА зі створення Центрального депозитарію суперечить вимогам Міжнародного валютного фонду. Такого висновку дійшли опитані УНІАН експерти, проаналізувавши доповідну записку В.ІВЧЕНКА до прем`єр-міністра щодо створення центрального депозитарію і впровадження клірингу при біржовій торгівлі цінними паперами.

Зокрема, за словами експертів, В.ІВЧЕНКО пропонує створити Центральний депозитарій, об`єднавши НДУ з депозитарієм Національного банку України, ігноруючи при цьому факт, що депозитарію НБУ як юридичної особи не існує – це лише відділ депозитарного обліку цінних паперів у складі департаменту монетарної політики НБУ.

При цьому, як відзначають експерти, USAID і Світовий банк висловили спільну точку зору – уряд України має визнати реалії ринку і підтримати створення єдиного центрального депозитарію цінних паперів на основі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП).

«Створення Центрального депозитарію в Україні на базі НДУ поверне Україну в часи порушень у сфері захисту прав акціонерів, – вважає директор проекту USAID Роберт БОНД, – держава дістане повний доступ до обліку прав власності та інформації про угоди з цінними паперами та їх перекази, що погано для притоки іноземних інвестицій в Україну».

Крім того, гравці ринку висловили велику стурбованість, зважаючи на побоювання втратити напрацьовані моделі функціонування вітчизняної облікової інфраструктури у зв`язку з підміною Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, який обслуговує левову частку ринку, неіснуючим «депозитарієм НБУ».

Експерти впевнені, що спроба заборонити ВДЦП займатися депозитарною діяльністю і переведення цієї діяльності в НДУ призведе до руйнування дієздатної організації, що повністю самоокуповується, втрати довіри інвесторів до українського ринку цінних паперів і стане значним кроком назад у розвитку українського фондового ринку. «Зусилля, знання і ресурси, які були інвестовані учасниками ринку цінних паперів і міжнародними донорськими організаціями, буде зведено нанівець», – зазначив президент Українського аналітичного центру Олександр ОХРИМЕНКО.

Нагадаємо, в рамках програми взаємодії України з МВФ 10 грудня 2010 року було підписано договір, відповідно до одного з положень якого Україна зобов`язується об`єднати в 2011 році два існуючі депозитарії, створивши єдиний Центральний депозитарій, який буде повністю відповідати міжнародним стандартам, управлятися прозоро, базуючись на певних принципах корпоративного управління для забезпечення представництва інтересів учасників ринку і держави. Участь держави передбачатиме створення ефективної відповідної законодавчо-нормативної бази і зведення до мінімуму використання фінансування за рахунок державних коштів.

4 лютого ц.р. заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого ц.р. прем`єр затвердив склад оргкомітету і заходи щодо створення Центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного представниками фондового ринку.