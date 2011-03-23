Американці кваплять Азарова з експортом зерна

Американська торгівельна палата (АТП) в Україні просить уряд України та інші державні органи влади відмовитися від монополізації ринку сільськогосподарської продукції та якнайскоріше відновити експорт зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Американської торгівельної палати, про це йдеться у листі АТП до Кабінету Міністрів України.

Зокрема, Американська торгівельна палата закликає український уряд у питаннях регулювання ринків зерна та насіння олійних культур дотримуватися такої позиції, щоб збалансувати принципи продовольчої безпеки, інтереси фермерів та міжнародні зобов’язання України.

В документі наголошується на важливості збереження вільного ринку зерна в Україні для забезпечення продовольчої безпеки держави, функції компаній-трейдерів, а також на необхідності відмови від монополізації ринку сільгосппродукції та якнайскорішому відновленні експорту зерна компаніями, які мають його підтверджені запаси.

Міністерству аграрної політики та продовольства АТП пропонує залучати представників приватного сектора до дискусій щодо шляхів довготермінового розвитку сільського господарства з тим, щоб воно ставало ефективним і більш конкурентоспроможним, залучаючи більше інвестицій та фінансування і водночас суттєво підвищуючи обсяги виробництва.

Зокрема, пропонується негайно розпочати прийняття законів і механізмів, які б надали можливість фермерам запропонувати заставу взамін на форвардне контрактування та попереднє фінансування з боку інвесторів. Наприклад, щоб вони могли використовувати складські розписки та права на оренду землі як заставу для фінансування та укладення форвардних контрактів.

Також пропонується чітко визначити роль держави у зерновій галузі. “Учасники ринку повинні бути впевнені, що існує повна транспарентність і створено рівні конкурентні умови для ведення бізнесу на ринку”, – наголошується у повідомленні АТП.

Крім того, пропонується запровадити механізм для постійного робочого діалогу між учасниками ринку та відповідними державними посадовими особами, а також створити робочу групу, до складу якої ввійшли б представники Міністерства аграрної політики та продовольства України і Американської торгівельної палати і яка б займалася вирішенням нагальних питань, які цікавлять як українську державу, так і учасників ринку сільгосппродукції.

“Ми віримо в те, що діалог, який ми пропонуємо, буде сприяти подальшому розвитку сільського господарства України”, – зазначається у повідомленні прес-служба АТП в Україні.

Лист надіслано до державних органів України, дипломатичних установ і представництв міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Американська торгівельна палата (АТП) в Україні надіслала лист до Президента України, в якому зазначила, що прийняття змін до Закону «Про державну підтримку сільського господарства України», запропонованих законопроектом №8053, може призвести до економічної ізоляції України.

Автори листа звертають увагу на те, що запропоновані зміни передбачають запровадження державної монополії на експорт харчових та сільгосппродуктів, і просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію.

Нагадаємо, законопроектом № 8053 «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», депутати пропонують дозволити експорт зерна з України лише держагентові або товаровиробникам. Законопроектом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в обсягах власного виробництва і Державному агентові із забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів визначає Кабмін щороку за результатами моніторингу аграрного ринку. Держагента із забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.