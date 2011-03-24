5 умов земельної реформи, без яких продаж землі неможливий

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що продаж землі можливий лише після реалізації п’яти передумов земельної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, виступаючи на брифінгу перед початком парламентських слухань на тему: «Земля в українській долі: ситуація у земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації», які сьогодні проходять у Верховній Раді.

М.ТОМЕНКО наголосив, що є категоричним противником «підганяння» земельної реформи. «Це можливо зробити лише за умов реалізації як мінімум п’яти передумов», - зазначив він.

Першою передумовою М.ТОМЕНКО назвав визначення стратегії державної політики по відношенню до природного фонду України, зокрема до природно-заповідного. «На сьогодні ми маємо критичний показник заповідності – 5,4%, у той час коли у Європі – 12-15%. Отож, треба визначити ту територію, яка ніколи не стане сферою економічних відносин і залишиться під опікою держави, а потім рухатися до питання стратегії щодо земель сільськогосподарського призначення», - сказав віце-спікер.

Друга передумова, на думку М.ТОМЕНКА, полягає у необхідності чітко визначити, якою є стратегія держави у сільському господарстві, у земельній реформі та продовольчій політиці. «Чи держава робить це стратегічним пріоритетом, а відповідно, забезпечує дотування сільськогосподарського виробника та створює належну інфраструктуру доступних оптових ринків тощо», - додав він.

Третьою передумовою, за словами віце-спікера, є інвентаризація Земельного фонду України. Він зазначив, що, за даними уряду, сьогодні в системі державного кадастру відсутня інформація про власників і стан 70% земельних ділянок. «Тому до того, поки не буде побудована інформаційна система гарантування державою права власності на землю шляхом створення єдиної автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та відповідної земельної бази, такі рішення є небезпечними», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що четверта передумова полягає у тому, що в земельній реформі має бути законодавчо і на практиці визначений пріоритет виробників сільськогосподарської продукції або тих, хто сьогодні реально працює на землі і має в оренді цю землю.

Крім того, має бути чітко виписаний пріоритет громадян України у приватизації землі або заборонена приватизація землі іноземцями.

«Коли ці п’ять передумов будуть сформатовані у законах, у конкретних державних програмах, бюджеті і конкретних діях, - тільки тоді можна говорити, що Україна і суспільство визріли до права приватної власності на землю, до можливості купувати землю», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Він також вважає, що ринок землі не повинен визначатися під конкретну дату, а має бути заключним моментом після створення правових, економічних та інституційних передумов земельної реформи.

Віце-спікер наголосив, що за сьогоднішніх умов питання про пришвидшення легалізації права продажу на землю є хибним і таким, що може привести до непоправних наслідків.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що таке важливе питання як земельна реформа на парламентських слуханнях мав доповідати особисто прем’єр-міністр або хтось із віце-прем’єрів, натомість за поданням уряду доповідачами визначено першого заступника міністра АПК та продовольства і першого заступника голови Державного агентства земельних ресурсів.

За словами віце-спікера, це означає, що уряд разом з командою Президента уже визначились, як будуть діяти у системі ринку землі, і заява чиновників Адміністрації Президента про те, що продаж землі розпочнеться 1 січня 2012 року, була симптоматичною. «Якщо це так, то яка необхідність проводити парламентські слухання і заслуховувати думку фахівців, експертів і тих, хто працює на землі», - підкреслив М.ТОМЕНКО.