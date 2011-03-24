Захист населення, що постраждало від аварії на ЧАЕС, не профінансовано

Житомирська обласна рада вимагає відновлення фінансування бюджетної програми "Радіологічний захист населення й екологічне оздоровлення території, що піддалася радіоактивному забрудненню".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, відповідне звернення, адресоване Президенту України, Верховній Раді та Кабінету міністрів України, прийняли депутати облради.

Зазначається, що на даний момент фінансування цієї програми припинено.

У документі підкреслюється, що кожен четвертий житель Житомирської області має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Всього в області проживають 308 тисяч постраждалих, із яких 64 тисячі - діти і 10 тисяч - ліквідатори.

Згідно з документом, упродовж 1986-2010 років рівень первинної захворюваності постраждалих збільшився в 4,4 раза, поширеності хвороб - у 5,2 раза. Наразі хворими визнано 78% постраждалих, які проживають в області.

Водночас медичне обладнання в лікувальних установах області для раннього виявлення хвороб у постраждалих застаріло й вимагає оновлення, сказано в зверненні.

В документі також йдеться про необхідність фінансування програмних заходів щодо екологічного оздоровлення території, що піддалася радіоактивному забрудненню.

Як повідомляє прес-служба облради, на 2011 рік на фінансування програми "Радіологічний захист населення й екологічне оздоровлення території, що піддалася радіоактивному забрудненню" необхідно 150 млн. грн.

Востаннє область отримувала кошти на фінансування цієї програми в 2008 році обсягом 70 млн. грн.

У зверненні підкреслюється, що останні п`ять років не фінансується й Чорнобильська будівельна програма, хоча Житомирська область залишилася єдиною в Україні, де люди досі проживають у зоні безумовного (обов`язкового) відселення.

Також облрада просить парламент і уряд переглянути межі зон радіоактивного забруднення в області з урахуванням нового радіологічного й дозиметричного обстеження.

Так, на сьогоднішній день до різних зон радіоактивного забруднення відносяться 734 населених пункти області. Проте, за результатами дозиметричної паспортизації 2004-2008 років і згідно з даними про середню щільність забруднення грунту цезієм і стронцієм, на сьогоднішній день до зон можна віднести 560 населених пунктів, а 174 - вивести за межі зон радіоактивного забруднення.