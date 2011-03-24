Експерти висловлюють думку, що «Cбербанк России» здійснює експансію в Україні.

Таку переважно думку висловили за результатами проведеного Інститутом Горшеніна опитування експерти, коментуючи підписану 11 березня «Cбербанком России» угоду про намір придбати одну з найбільших інвестиційних компаній РФ - «Трійку Діалог», яка має своє представництво в Україні.

Зокрема, як зазначається у переданому УНІАН прес-релізі, експерти висловили думку про те, як дана операція може позначитися на українському фінансовому секторі; наскільки «Трійка Діалог» змінить свої позиції в Україні, а також якою є стратегія «Cбербанка России» щодо нашої країни.

Член ради директорів ІК «Phoenix Capital» Олег ШАМШУР вважає, що «Cбербанк России» продовжить посилювати свої позиції в Україні. «Cбербанк России» зараз стоїть на порозі великої експансії, він практично підійшов до межі свого розвитку в Росії та має надлишок ресурсів. По суті, «Трійка Діалог» - це «перша ластівка» у цій експансії, якої до того ж сприяє економічна і політична кон`юнктура », - сказав О.ШАМШУР.

Він також додав, що інтерес «Трійки Діалог» до активів в Україні буде залежати від побажань її клієнтів. «Інвестиційно-банківський бізнес" Трійки Діалог» - це клієнтський бізнес. І це питання до її російських клієнтів, які активи в Україну їх зацікавлять. У цілому сфери інтересу російських компаній в Україні відомі: перш за все, енергетика і машинобудування, можливо - гірничо-металургійний комплекс, фінансовий та агропромисловий сектор», - вважає експерт.

Голова наглядової ради компанії «МТ-Інвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК вважає, що «Трійка Діалог» в Україні, крім поточної роботи зі своїми клієнтами, почне активно працювати для реалізації інтересів свого нового акціонера - «Cбербанка России». «У «Cбербанка России» є стратегія експансії на Україні, і вони («Трійка Діалог» - УНІАН) будуть активно її реалізовувати», - сказав М ТАБАХАРНЮК. Він також зазначив, що українське представництво «Трійки Діалог» має високий кадровий потенціал. «Трійка Діалог» в Україні - це, в першу чергу, кваліфікований персонал, який має солідний досвід роботи в інвестиційному секторі. Крім надання якісних послуг своїм клієнтам, ця команда може ефективно реалізовувати інвестиційні проекти для свого акціонера. Я думаю, що за рахунок цього вони зможуть обійти і «ВТБ Капітал», і «ВЕБ капітал» в Україні», - сказав експерт.

Разом з тим, зазначив він, російським компаніям найчастіше нелегко купувати активи в Україні, оскільки вони, як правило, пропонують ціну нижче ринкової. «Мій досвід роботи з російськими інвесторами це підтверджує», - уточнив М.ТАБАХАРНЮК.

У свою чергу на думку генерального директора, керуючого партнера компанії «European Capital Management» Вадима БРАЇЛОВСЬКОГО, купівля «Cбербанком России» українського офісу «Трійки Діалог» сприятиме посиленню ролі російського державного капіталу в Україні. «Ця подія є продовженням російської стратегії, спрямованої на входження до числа провідних гравців на ринку корпоративних та інвестиційно-банківських послуг, що дозволяє «Cбербанку России» стати одним з лідерів на цьому ринку в Україні. Координувати свої дії «Трійка Діалог» буде з українською "донькою" «Cбербанка России». Очевидні й вигоди, які отримує українська компанія - після переходу у власність «Cбербанка России» «Трійка Діалог» зможе істотно збільшити свою частку на інвестиційно-банківському ринку України та створити гідну конкуренцію, як російським компаніям - «Ренесанс Капітал» і «ВТБ Капітал» , так і таким великим гравцям, як «Dragon Capital» та «Concorde Capital», - оцінив ситуацію експерт.

За його словами, «якщо на даний момент як локальна українська компанія «Трійка Діалог» входила до десятки найбільших інвесткомпаній Україні, то в складі «Cбербанка России» вона увійде до п`ятірки». «Пріоритетними та цікавими секторами в Україну для «Трійки Діалог» у 2011-2012 роках будуть: паливно-енергетичний комплекс, нафтогазова галузь, альтернативна енергетика, харчова промисловість, сільське господарство і машинобудування. Тому цілком прогнозовано укладення низки великих угод уже в 2011 році», - вважає В.БРАЇЛОВСЬКИЙ.

Головний економіст ІК «Ренесанс Капітал» Чарльз РОБЕРТСОН вважає, що російська влада прекрасно розуміє, що конкуренцію потрібно стимулювати навіть серед державних компаній. «Наприклад, головний конкурент «Cбербанка России» , і другий за величиною активів російський «ВТБ Банк» працює у напрямку надання інвестиційно-банківських послуг через свою компанію «ВТБ Капітал», - уточнив він.

Інше питання, зазначив Ч.РОБЕРТСОН, що наявність держави серед акціонерів має неабиякий вплив на філософію і менеджмент компанії. «Іноді це великий плюс. Однак у довгостроковій перспективі для Росії буде набагато краще, якщо відбудеться зниження ролі держави в діяльності найбільших компаній і банків країни. Найбільш шановані бренди світу рідко належать державі. У топ-100 світових брендів немає жодного китайського, і в цьому зізнаються самі китайські чиновники. Цікаво, була б компанія Apple настільки ж успішна, якби одним із її власників був уряд США?», - сказав експерт.

На його думку, можливості вибору недержавних банків у Росії стають все більш обмеженими, тому компаніям доведеться обирати між залежністю від російської держави та її органів і роботою з більш ефективними незалежними ринковими інститутами.