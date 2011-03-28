Грищенко: Євросоюз поводиться так, ніби ми живемо в 60-х роках

Україна вважає, що підходи Європейського Союзу до аграрної політики не відповідають реаліям сьогодення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 26 березня увечері заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, виступаючи на засіданні, присвяченому Європейській політиці сусідства, в рамках Брюссельського форуму.

Український міністр, зокрема, зазначив, що Україна готова допомогти знайти відповіді, як мінімум на одну проблему регіону Близького Сходу і Північної Африки – потреба в продовольстві і, зокрема, в пшениці.

Разом з тим, за словами українського міністра, відповіді на це запитання поки немає.

Він зауважив, що Україна могла би бути частиною цієї відповіді, як найбільш потенційно продуктивна у галузі сільського господарства країна «в цій частині світу».

«Але нам потрібна чіткіша політика, яку ми хотіли б обговорити і сформулювати з ЄС», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

«Ми вважаємо, що сільськогосподарська політика – приклад того, де ЄС поводиться так, як ніби ми живемо в 60-х, 70-х максимум в 80-х роках», - додав глава МЗС.