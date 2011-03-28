Кабмін звільнив начальника Одеської залізниці

Кабінет Міністрів України звільнив Іллю ЛЕВИЦЬКОГО з посади начальника Одеської залізниці.

Розпорядження від 28 березня №230-р розміщене на сайті уряду.

І.ЛЕВИЦЬКОГО звільнено згідно з його заявою і в зв`язку з виходом на пенсію.

Нагадаємо, І.ЛЕВИЦЬКИЙ обіймав цю посаду з лютого 2008 р. Раніше він уже очолював ОЗ і пішов з посади у червні 2005 року.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця – одна з шістьох залізниць України, яка входять до складу Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).