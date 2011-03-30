Коломойський: вводити мито на імпорт нафтопродуктів зараз немає сенсу

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ вважає, що на даному етапі в Україні недоцільно вводити мита на імпорт нафти і нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Я думаю, коли зростає ціна на нафтопродукти і на нафту, немає сенсу вводити мита. Їх вводять на падаючому ринку або на стабільному», – сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів до України, результатом якого може стати введення мит на паливо.

Спочатку за введення мит виступали Міненерговігулля і нафтопереробники, які вважають дискримінаційними умови конкуренції з НПЗ з країн Митного союзу, зокрема, Білорусі. Разом з тим, направлене нафтопереробниками звернення до уряду містить вимогу ввести мита на поставки за всіма напрямами і на весь спектр нафтопродуктів, що випускаються, незалежно від частки їх імпорту в балансі українського ринку.

18 березня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу заявив, що вважає невчасним введення мит на імпорт нафтопродуктів.