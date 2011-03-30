Азаров закачає до «Родовід Банку» ще майже 4 мільярди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, ці кошти буде використано для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку».

Міністр відзначив, що «Ощадбанк» докапіталізується «для збереження стабільності при здійсненні виплат вкладникам «Родовід Банку». Зазначені кошти буде залучено за рахунок випуску семирічних облігацій внутрішньої державної позики під 9,5% річних.

За інформацією першого заступника голови Національного банку України Юрія КОЛОБОВА, вклади виплачуватимуться в тій валюті, в якій вони були здійснені. Для виплати валютних вкладів Нацбанк має намір підтримати «Ощадбанк» і продавати йому валюту.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, рішення по докапіталізації «Укргазбанку», яке було на порядку денному сьогоднішнього засідання, не ухвалене.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня ц.р. прес-служба розповсюдила звернення голови правління "Ощадбанку" Сергія ПОДРЕЗОВА до вкладників "Родовід Банку", в якому йшлося, що виплату коштів вкладникам «Родовід Банку» планується почати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів з «Родовід Банку» до ВАТ «Ощадбанк».

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у «Родовід Банку» становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

АТ «Родовід Банк» (Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

ВАТ "Державний ощадний банк України" («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.