81-річного затримали за розбещення дівчат

У Чернігівській області правоохоронці затримали 81-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні неповнолітніх дівчат.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, до міліції надійшла оперативна інформація про те, що в одному з райцентрів 81-літній вітчим відносно своєї неповнолітньої падчериці і ще кількох дівчат вчиняє розпусні дії. Встановлено, що чоловік має власну квартиру у Ленінградській області Росії, а на Чернігівщину приїжджає час від часу.

Відносно 81-річного чоловіка слідче Управління УМВС України в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи батьком, матір`ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов`язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього), а також обрано відносно нього запобіжний захід – взяття під варту.

Під час проведення обшуку в будинку підозрюваного було виявлено і вилучено 15 негативів зі знімками оголеного чоловіка та жінок і неповнолітніх дівчат, фотоапарат, штативи для фотоапаратури.

Розслідування справи триває. Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі Чернігова.