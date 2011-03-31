Вікторія Тігіпко: журі Одеського кінофестивалю очолить Єжі Штур

ІІ Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 15-23 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила вчора на прес-конференції президент Фестивалю Вікторія ТІГІПКО.

Журі цього кінофестивалю очолить знаменитий польський актор і режисер Єжи ШТУР, відомий українцям по ролі Джоні Поллака в гангстерській комедії «Дежавю», повідомила вона.

За словами В.ТІГІПКО, урочисті церемонії відкриття і закриття кінофоруму заплановані в Одеському Національному академічному театрі опери і балету, проте організаторами фестивалю намічено низку «опен-ейрів» - показів фільмів просто неба.

Зокрема, відзначила В.ТІГІПКО, «16 липня на потьомкінських сходах буде показано перший науково-фантастичний фільм «Метрополіс» режисера Фріца Ланга у супроводі музикантів Одеського симфонічного оркестру, які «вже розучують партитури». Президент фестивалю нагадала, що «під час Першого міжнародного фестивалю тут успішно пройшла у супроводі цього оркестру демонстрація знаменитої стрічки «Броненосець «Потьомкін», що зібрала 10 тис. глядачів».

На Ланжеронівському узвозі 22 липня, повідомила В.ТІГІПКО, одесити і гості міста зможуть побачити кілька короткометражних фільмів Жоржа Мельєса, який вперше використав спецефекти, що забезпечують успіх сучасного видовищного кінематографа.

Всього організатори кінофоруму планують показати за дев`ять днів близько 100 фільмів, зазначила президент кінофоруму. Причому вперше в рамках фестивалю буде організовано «професійний кіноринок», на якому зустрінуться багато продюсерів, дистриб`ютори, менеджери кіномереж, а також творці кінострічок. У рамках кіноринку відбудуться передпрем`єрні покази і спецпокази фільмів, зокрема, картина «Висоцький: спасибі за те, що ти живий» режисера Павла БУСЛОВА та інші стрічки.

Намічено також показ десяти нових українських фільмів – вже готових і які перебувають на стадії монтажу – в рамках програми «Українська лабораторія».

Призовий фонд ОМКФ, повідомила голова оргкомітету, становить понад 50 тис. дол. За перемогу в номінації «Кращий фільм» режисерові вручать статуетку «Золотий Дюк» і премію в 15 тис. дол. Режисер, який буде удостоєний призу імені Сергія Ейзенштейна, одержить премію у розмірі 10 тис. дол. Кращу акторську роботу журі кінофестивалю відзначить призом імені Віри Холодної та 10 тис. дол. Установлені оргкомітетом також приз за кращий український фільм і приз глядацьких симпатій.

Як повідомлялося, Одеський міжнародний кінофестиваль було започатковано в 2010 році. Його організатори проголосили основним принципом при відборі конкурсних кінострічок художні достоїнства творів і присутність гумору. У конкурсній програмі ОМКФ в минулому році автори представили 16 фільмів із Великої Британії, Франції, Індії, Канади, Перу, Росії, України, Нідерландів, Іспанії, Італії. Участь в кінофорумі взяли актори і режисери Йос СТЕЛЛІНГ, який очолив журі фестивалю, Володимир МАШКОВ, Грегуар КОЛЕН, Ольга КАБО, Юрій СТОЯНОВ і інші діячі світового кінематографа.