Експерт бачить ідеологічний конфлікт між Акімовою і Азаровим

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що різність підходів Кабінету міністрів і Адміністрації Президента в регулюванні ринку зерна свідчать про ідеологічний конфлікт між економістами партії влади.

Таку думку В.ФЕСЕНКО висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Тут є елементи інституційного конфлікту: АКІМОВА очолює Комітет економічних реформ, вона розробляє основи нової економічної політики, а ось реалізує цю політику, точніше, проводить свою політику - Кабмін. І погляди, економічний світогляд, підходи до вирішення окремих проблем, у АКІМОВОЇ і АЗАРОВА й ряду інших урядовців істотно розрізняються. Тобто другий вимір цього протистояння - це світоглядний конфлікт, можливо, навіть ідеологічний конфлікт двох економістів", - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас, політолог не виключив, що різні підходи уряду й Адміністрації Президента до регулювання ринку зерна обумовлені боротьбою лобістських угрупувань у цьому сегменті економіки.

"Що стосується конфлікту навколо квот на експорт зерна, то, думаю, що гнучкіша політика Адміністрації Президента пов`язана з тим, що Адміністрація Президента просто постійно стикається з критикою наших західних партнерів, на яких, у свою чергу, тиснуть компанії, які працюють в Україні й пов`язані із зерновим ринком. Невдоволення дуже багато. Критичні сигнали йдуть по лінії дипломатичних відомств, і Адміністрація Президента не може не реагувати на ці сигнали", - додав він.

Водночас, на думку В.ФЕСЕНКА, уряд і лобістські групи, пов`язані з урядом переслідують "дещо інші інтереси". "Звідси й конфлікт", - вважає політолог.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що нинішній "зерновий конфлікт" між урядом і Адміністрацією Президента є не першим. "Достатньо серйозне протистояння було з приводу Податкового кодексу, коли АКІМОВА різко критикувала й перший варіант кодексу, були несуттєві критичні зауваження і щодо другого варіанту. Але АЗАРОВ все-таки продавив, хай підкоригований, але свій варіант", - нагадав він.

Тим часом, політолог не став прогнозувати остаточне рішення про заходи регулювання зернового ринку. "Я б поки не поспішав із висновками. Але якщо конфлікт посилюватиметься, розвиватиметься й далі, то, звичайно, доведеться ухвалювати рішення - або кадрові, або інституційного характеру, тобто доведеться визначати, хто все-таки головний із проведення економічної політики. Але такі суперечності найчастіше вирішують компромісним шляхом, а арбітр - Президент", - припустив В.ФЕСЕНКО.

Політолог також не виключив, що уряд може формально врахувати підходи, які виходять із Комітету економічних реформ, але на ділі реалізувати свою формулу економічної політики.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання. "31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи", - сказала І.АКІМОВА.

Кабінет міністрів України 30 березня продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня поточного року й збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Вадим КОПИЛОВ повідомив, що уряд має намір ініціювати ухвалення закону про застосування квот на ринку зерна. "Ми рекомендуватимемо Верховній Раді швидше розібратися з цим законом", - сказав В.КОПИЛОВ.