Митники використали прилад, що відрізняє документ від ксерокопії

Чернігівські митники виявили факт контрабанди меблевої фурнітури на суму майже 500 тис. грн. Про це повідомили УНІАН у прес-службі митниці.

У пункті пропуску «Сеньківка» співробітники митниці виявили факт правопорушення, в якому об’єктом порушення митних правил стали майже 15 тонн меблевої фурнітури. Вантаж виробництва Італії (меблева фурнітура, скло і профілі з алюмінію та дерева) переміщувались через кордон з приховуванням від митного контролю.

Під час здійснення митного контролю товаросупровідних документів на вантаж співробітники митниці за допомогою технічного засобу митного контролю «Спектр-Відео-М2» встановили, що підпис уповноваженої особи та відбиток печатки компанії-виробника нанесені за допомогою засобів копіювально-множильної техніки. Зважаючи на виявлені обставини, було застосовано додаткові заходи перевірки.

За її результатами працівники митниці встановили, що товарно-супровідні документи, на підставі яких товари переміщені через митний кордон України, містять неправдиві дані щодо компанії-виробника. Водій – громадянин Російської Федерації – вчинив дії, спрямовані на переміщення товару загальною вагою 14 971 кг та загальною фактурною вартістю 479 238 гривень через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві дані.

Товар та транспортні засоби, якими він переміщувався, вилучено.