Ощадбанк купить 327 пістолетів «Форт»
І майже 42 тис. патронів
ВАТ «Ощадбанк» закупить у Казенного науково-виробничого підприємства «Форт» МВС України 327 пістолетів «Форт» і 41750 патронів 9 mm “Makarov”.
Про це йдеться в обґрунтуванні застосування процедури закупівлі у одного учасника, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.
Необхідність закупівлі у одного учасника "Ощадбанк" пояснює там, що на території України тільки об'єднання “Форт” МВС України виробляє короткоствольну нарізну вогнепальну зброю.
Міністерство економіки України погодило 25 березня ц.р. застосування процедури закупівлі у одного учасника, вартість якої становить 867,639 тис. грн.
Як пояснили УНІАН у банку, зброя закуповується для підрозділу охорони і інкасації.
Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.
На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов'язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.
У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти 2009 року в 1,5 раза – до 461 млн. грн.
100% акцій банку належать державі.