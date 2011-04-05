Ощадбанк купить 327 пістолетів «Форт»

ВАТ «Ощадбанк» закупить у Казенного науково-виробничого підприємства «Форт» МВС України 327 пістолетів «Форт» і 41750 патронів 9 mm “Makarov”.

Про це йдеться в обґрунтуванні застосування процедури закупівлі у одного учасника, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Необхідність закупівлі у одного учасника "Ощадбанк" пояснює там, що на території України тільки об'єднання “Форт” МВС України виробляє короткоствольну нарізну вогнепальну зброю.

Міністерство економіки України погодило 25 березня ц.р. застосування процедури закупівлі у одного учасника, вартість якої становить 867,639 тис. грн.

Як пояснили УНІАН у банку, зброя закуповується для підрозділу охорони і інкасації.

Довідка УНІАН. ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов'язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти 2009 року в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.