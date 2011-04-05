Путін у Києві обговорить питання енергетики, економіки і космосу

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін 12 квітня відвідає Київ, де обговорить із своїм українським колегою Миколою Азаровим питання розвитку енергетики, економіки й авіації, повідомляє прес-служба уряду РФ.

"У Києві заплановані переговори з керівництвом української держави з найбільш актуальних питань двосторонньої співпраці, зокрема в таких важливих областях, як енергетика, торговельно-економічні зв`язки, транспорт, реалізація спільних програм у галузі авіаційної промисловості", - наголошується в прес-релізі уряду.

Голови урядів двох країн як співголови Комітету з питань економічної співпраці російсько-української міждержавної комісії обговорять і хід реалізації раніше досягнутих домовленостей, а також підготовку чергового засідання комітету.

"З урахуванням знаменної дати, що відзначається 12 квітня 2011 року, - 50-річчя польоту Ю.А.Гагаріна в космос - в Києві будуть обговорені перспективи взаємодії Росії і України в космічній сфері", - наголошується в повідомленні.